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Роскомнадзор вынес предписания двум музыкальным телеканалам

Общество

Эксперты ведомства сочли информационную продукцию телеканалов не соответствующей установленной маркировке «16+»

Москва, 12 декабря 2018, 18:29 — REGNUM  Роскомнадзор вынес предписания музыкальным телеканалам Musicbox и Russian Musicbox за несоответствие их информационной продукции установленной маркировке «16+». Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Как отмечается, комиссия экспертов сделала вывод о наличии в видеоматериалах каналов «информации, оправдывающей допустимость насилия и жестокости», которая запрещена для распространения среди несовершеннолетних и требует маркировки знаком «18+».

"Для контента «18+» в средствах массовой информации действует особый режим распространения, не предполагающий свободного доступа детей к такого рода программам. Такой контент должен транслироваться в эфире в ночные часы», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Сообщается, что ранее за аналогичные нарушения в отношении учредителей и главных редакторов телеканалов уже составлядись протоколы об административных правонарушениях.

В этой связи ведомство вынесло руководству каналов предписания о несоответствии знака их информационной продукции требованиям федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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Защита детей от вредной информации
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