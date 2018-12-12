В Южной Корее сконструируют и запустят робота-курьера

Сеул, , 21:32 — REGNUM Две южнокорейское компании — логистическая Hyundai Movex и инновационная Woowa Brothers — начинают разработку робота-курьера. Робот будет использоваться для доставки еды из ресторанов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

11 декабря Hyundai Movex подписал меморандум о взаимопонимании с популярным сервисом доставки еды Baedal Minjok, который намерен приобрести перспективных роботов. В свою очередь, Woowa Brothers займётся технической реализацией проекта.

Робот будет способен перемещаться между этажами, взаимодействовать с другими роботами и вещами, подключёнными к интернету, например с «умным холодильником». Использование роботов позволит сократить затраты на оплату труда и таким образом — цены на товары, убеждены разработчики.