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В Южной Корее сконструируют и запустят робота-курьера

Общество

Свои усилия объединяют корпорации Hyundai и Woowa Brothers

Сеул, 12 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Две южнокорейское компании — логистическая Hyundai Movex и инновационная Woowa Brothers — начинают разработку робота-курьера. Робот будет использоваться для доставки еды из ресторанов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

11 декабря Hyundai Movex подписал меморандум о взаимопонимании с популярным сервисом доставки еды Baedal Minjok, который намерен приобрести перспективных роботов. В свою очередь, Woowa Brothers займётся технической реализацией проекта.

Робот будет способен перемещаться между этажами, взаимодействовать с другими роботами и вещами, подключёнными к интернету, например с «умным холодильником». Использование роботов позволит сократить затраты на оплату труда и таким образом — цены на товары, убеждены разработчики.

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Зарубежная хроника
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