Среда, 12 Декабря 2018 года
20:00:53 МСК

Пробки в Москве достигли 8 баллов и продолжают расти

Общество

По прогнозу «Яндекс.Пробки», в 19:00 обстановка на дорогах в Москве ухудшится и достигнет 9 баллов

Москва, 12 декабря 2018, 18:21 — REGNUM  На дорогах Москвы 12 декабря по состоянию на 18:00 пробки 8 баллов зафиксировал интернет-сервис «Яндекс.Пробки».

На карте сервиса дороги в центре Москвы окрашены в красные и жёлтые цвета, указано множество точек с дорожными происшествиями. Затруднено движение по Садовому кольцу, ТТК, МКАД. Сложная ситуация на Каширском шоссе, Кутузовском проспекте и в других местах.

По прогнозу «Яндекс.Пробки», в 19:00 обстановка на дорогах в Москве ухудшится и достигнет 9 баллов.

Дорожные сводки публикует и микроблог «Московский транспорт»:

«На ТТК скорости снижены на юго-востоке в обоих направлениях. МКАД медленно едет на востоке в обоих направлениях и на юго-востоке по внутренней стороне».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить