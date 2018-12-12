Пробки в Москве достигли 8 баллов и продолжают расти

Москва, , 18:21 — REGNUM На дорогах Москвы 12 декабря по состоянию на 18:00 пробки 8 баллов зафиксировал интернет-сервис «Яндекс.Пробки».

На карте сервиса дороги в центре Москвы окрашены в красные и жёлтые цвета, указано множество точек с дорожными происшествиями. Затруднено движение по Садовому кольцу, ТТК, МКАД. Сложная ситуация на Каширском шоссе, Кутузовском проспекте и в других местах.

По прогнозу «Яндекс.Пробки», в 19:00 обстановка на дорогах в Москве ухудшится и достигнет 9 баллов.

Дорожные сводки публикует и микроблог «Московский транспорт»:

«На ТТК скорости снижены на юго-востоке в обоих направлениях. МКАД медленно едет на востоке в обоих направлениях и на юго-востоке по внутренней стороне».