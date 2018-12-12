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Чайка: Чиновник Ространснадзора был уволен после покупки его женой 66 машин

Общество

«Доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»

Москва, 12 декабря 2018, 18:14 — REGNUM  Один из чиновников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был уволен из-за неверных сведений о доходах. Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном сегодня, 12 декабря.

По словам Чайки, в ходе проводимой прокуратурой проверки выяснилось, что супруга этого чиновника приобрела аж 66 автомобилей. При этом доходы семьи ну никак не позволяли обеспечить совершение этих сделок. В итоге чиновник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был уволен. Ведется расследование.

Имени бывшего чиновника Чайка не назвал.

Напомним, что генеральный прокурор сообщил о том, что за девять месяцев 2018 года проводимые прокурорские проверки выявили более 180 тысяч коррупционных нарушений в России. Обвинительные приговоры по возбужденным по данным проверкам уголовным делам были вынесены в отношении 8,5 тыс. человек.

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Коррупция и борьба с ней
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