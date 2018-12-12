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На Тамбовщине 25-летие Конституции РФ отметили форумом НКО и флешмобом

Общество

По всей Тамбовской области проходят мероприятия, посвящённые 25-летию Конституции

Тамбов, 12 декабря 2018, 18:08 — REGNUM  На Тамбовщине прошел форум НКО, приуроченный к празднованию 25-летия Конституции РФ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 12 декабря, прошёл форум региональных некоммерческих организаций «Конституция РФ — опора страны», приуроченный к празднованию 25-летия Конституции. В рамках форума представители администрации области, общественной палаты, «третьего сектора» и эксперты рассмотрели широкий спектр вопросов конституционного взаимодействия институтов гражданского общества, оказания бесплатной юридической помощи и передачи государственных функций НКО.

По мнению участников форума, власть должна быть подконтрольна. В этом общественным объединениям как раз помогает основной закон страны.

«Некоммерческие организации — опора для реализации основных конституционных прав граждан, поэтому именно сегодня мы решили провести наш форум», — отметил руководитель ресурсного центра АНО юридический центр «Гарант» Антон Бибаров-Государев.

Кроме того, тамбовские студенты провели массовый флешмоб, который посвятили 25-летию Конституции РФ. В областном центре на площади имени Ленина студенты взяли в руки основной документ страны и исполнили хором гимн России. Организаторы отмечают, что главная цель этой акции — привлечь внимание общественности к празднику и призыв следовать Конституции, в которой обозначены основные права и свободы граждан, другие главные ценности государства, которые следует применять в жизни каждому гражданину страны.

Отметим, что по всей Тамбовской области проходят мероприятия, посвящённые 25-летию Конституции РФ: круглые столы, флешмобы, акции. Также в здании администрации области в честь праздника, в торжественной обстановке были вручены паспорта одарённым детям.

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День Конституции
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