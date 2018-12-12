Названная в честь освобождения Пскова от фашистов улица дождётся ремонта

Псков, , 18:01 — REGNUM Жительница Пскова, проживающая на улице 23 Июля, названной в 1947 году в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, попросила власти привести дорогу в порядок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, просьбу женщины выслушали сегодня, 12 декабря, в региональной приёмной президента РФ.

«Дорога не знала ремонта 40 лет, а протяженность участка составляет всего один километр. Наша улица — это памятник истории», — сообщила жительница Пскова.

Она попросила привести её в порядок в порядок в память о защитниках города, ради ветеранов.

Замглавы администрации Пскова Елена Жгут пояснила, что улица 23 Июля может быть включена в план ремонта на 2019 год только в случае экономии бюджетных средств, о которой станет известно не раньше марта. Вице-губернатор Псковской области Николай Цветков предложил рассмотреть возможность ремонта исторической улицы в приоритетном порядке, чтобы уже к Дню города Пскова, который отмечается 23 июля, она выглядела достойно.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ в России проходит общероссийский день приёма граждан.