Обелиск освободителям Ржева отремонтируют в 2019 году – губернатор Руденя

Тверь, , 17:49 — REGNUM Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города Ржева, планируется отремонтировать в 2019 году. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя 12 декабря по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа», которое в Кремле провел президент России Владимир Путин. Основной темой заседания стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и работа по увековечению памяти погибших.

«На полях оргкомитета обсуждали реконструкцию монумента. Для нас это очень важная задача. В 2019 году планируем подойти к его ремонту совместно с министерством культуры РФ», — сказал Игорь Руденя.

Владимир Путин на заседании отметил огромную роль музеев в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне и обратил внимание на необходимость актуализировать систему господдержки военно-исторических музеев. По мнению главы государства, она должна стимулировать создание современных интерактивных пространств, которые обеспечат эмоциональную вовлечённость посетителей в события ушедших лет. Одним из таких мест станет Мемориал советскому солдату в Ржевском районе, который планируется установить к 2020 году недалеко от деревни Хорошево. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Масштабный монумент планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

В годы Великой Отечественной войны на территории Ржевского района Тверской (в советские годы — Калининской) области шли ожесточенные бои. В 1942−43 годах здесь советские войска потеряли более 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

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