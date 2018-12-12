Мемориал советскому солдату в Ржевском районе установят к 2020 году

Тверь, , 17:43 — REGNUM Мемориал советскому солдату в Ржевском районе Тверской области будет установлен к 2020 году. Об этом говорилось 12 декабря на заседании Российского организационного комитета «Победа», которое провел в Кремле президент РФ Владимир Путин. В заседании принял участие губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Владимир Путин на заседании отметил огромную роль музеев в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне и отметил необходимость актуализировать систему господдержки военно-исторических музеев. По мнению главы государства, она должна стимулировать создание современных интерактивных пространств, которые обеспечат эмоциональную вовлечённость посетителей в события ушедших лет. Одним из таких мест станет Мемориал советскому солдату в Ржевском районе.

«Проект получил беспрецедентную общественную поддержку. Очень важно, чтобы мемориал стал не просто памятником, а местом притяжения, чтобы организованные группы и те, кто просто проезжает мимо, захотели остановиться, вспомнить, подумать, захотели просто здесь побыть», — сказал глава министерства культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы берем на себя организацию инфраструктуры комплекса. Также будем обращаться в министерство транспорта России по вопросам создания разъездов, парковочных карманов. Вместе с администрацией Ржевского района планируем благоустройство прилегающей территории. Для нас очень важно участие в этом проекте. 75-летие Победы будет широко праздноваться в России и за ее пределами. Мы будет ждать высоких гостей, наша задача — качественно подготовиться к торжествам», — прокомментировал итоги заседания оргкомитета «Победа» Игорь Руденя.

Вопрос создания в Тверской области Мемориала советскому солдату обсуждался в рамках Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». По итогам творческого конкурса принято решение, что Мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Памятник решено установить недалеко от деревни Хорошево так, чтобы он был виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Уже сделан информационный указатель к месту будущего мемориала. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Масштабный монумент планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

Ржевский район Тверской (в Советские годы — Калининской) области в годы Великой Отечественной войны стал местом обесточенных боев. Здесь советские войска потеряли более 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

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