Украинские владельцы нерастаможенных машин нашли новую лазейку в законе

Варшава, , 17:52 — REGNUM Владельцы автомобилей с еврономерами массово становятся на временный консульский учёт в Польше, что даёт им право многократно пересекать границу Украины без растаможки автомобиля, сообщило 12 декабря информационное агентство «Укринформ».

"В течение последних дней в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко возросло количество случаев постановки на временный консульский учёт, что занимает 90% от общего количества всех осуществляемых консульских действий», — рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

Чиновник рассказала, что ежедневно около часа ночи у стен консульства собирается толпа до 300 человек, которые срочно хотят встать на консульский учёт. Поскольку учреждение способно принять в день не более 150−160 человек, это осложняет работу украинских представителей, а также лишает других граждан возможности обратиться в консульство по другим вопросам.

Светлана Крыса также отметила, что постановка на временный учёт является бесплатной процедурой, поэтому из-за владельцев подержанных автомобилей снизились консульские поступления в бюджет Украины:

«Ясли у нас ежедневно было $2−3 тыс. консульского сбора в бюджет страны, то сейчас консульский сбор снизился в связи с увеличением бесплатных действий вчетверо — до 700−800 долларов в день. То есть сейчас в шесть раз возросло количество консульских действий, но в три-четыре раза уменьшились консульские поступления».

Дипломат также напомнила, что граждане, которые встали на учёт, заносятся в список избирателей при консульстве и не смогут голосовать по месту жительства.

Напомним, 26 ноября на Украине вступили в силу законы о новых акцизах, которые взимаются за растаможку автомобилей. С 26 ноября по 10 декабря растаможку прошла всего тысяча автомобилей.

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