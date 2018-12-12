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Автовладельцам Москвы отвели дни для бесплатной парковки

Общество

Этот режим будет действовать с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года

Москва, 12 декабря 2018, 17:32 — REGNUM  Парковка в Москве на несколько дней станет бесплатной, передаёт 12 декабря ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта столицы.

Этот режим будет действовать с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве повышается стоимость уличной парковки. Она составит в максимальном значении 380 рублей в час. Кроме этого, отменяется бесплатная стоянка в выходные дни. Также сокращается время остановки, за которое не взимается плата, — с 15 минут до 5 минут.

Решение вызвало неодобрительную реакцию среди экспертов и автомобилистов. Движение «Синие ведёрки» разместило петицию с требованием отменить нововведение. За четыре дня её подписали более 80 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Петиция о парковках в Москве собрала 80 тысяч подписей за четыре дня

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Платные парковки
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