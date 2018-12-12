Паспорта и награды получили юные добровольцы Тульской области

Тула, , 17:11 — REGNUM Торжественное награждение волонтеров Тульской области состоялось 12 декабря в Доме дворянского собрания, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области. В церемонии принял участие губернатор Алексей Дюмин. Глава региона, прежде всего, поздравил участников встречи с Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается сегодня.

«Основной закон провозглашает принципы единства и ответственности за свою Родину. И я уверен, что здесь собрались люди, для которых эти принципы — важные жизненные ориентиры», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца, в его рамках в Тульской области прошло множество мероприятий с участием волонтеров.

«В том числе волонтеры поддержали проект «Тула — новогодняя столица России». Помощь добровольцев в организации праздничных мероприятий и встрече гостей очень ощутима и значима», — сказал Алексей Дюмин.

Самые активные волонтеры получили благодарности губернатора Тульской области. Среди них Михаил Авдеев, который достойно представил регион на конкурсе «Доброволец России — 2018» и победил в номинации «Помощь детям».

Также Алексей Дюмин вручил юным добровольцам паспорта гражданина Российской Федерации.