Госсеть аптек «Фармация» открывает новые пункты в Тверской области

Тверь, , 17:05 — REGNUM В Тверской области расширяется сеть социально-ориентированных аптек «Фармация» — новый аптечный пункт на базе районной больницы открылся в Жарковском районе Тверской области, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе областного правительства.

Напомним, сеть государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона расширяется по поручению главы региона Игоря Рудени — в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан, в том числе льготных категорий.

Всего в этом году было открыто 11 аптечных пунктов в восьми районах области, до конца этого года, после 20 декабря, еще одна аптека заработает в ЦРБ Краснохолмского района на ул. Карла Маркса, д. 4а. В ассортименте аптечных пунктов широко представлены лекарства отечественного и импортного производства, медицинские изделия, лечебная и профилактическая косметика, товары для беременных женщин и малышей, предметы личной гигиены.

Открытие аптечных подразделений способствует более эффективной организации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, повышению доступности лекарственной помощи населению, отметили в пресс-службе облправительства. Кроме того, жители районов теперь могут заказывать отсутствующие на момент обращения в аптечном пункте лекарственные препараты и максимально быстро их получить.

ОГУП «Фармация» работает в регионе более 14 лет: занимается отпуском лекарственных препаратов льготным категориям граждан регионального и федерального уровня. Также обеспечивается доставка медикаментов жителям малочисленных и удаленных населенных пунктов области.