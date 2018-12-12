Сбор дикоросов вызвал в Госдуме спор о доступе в арендованные леса

Москва, , 17:00 — REGNUM Законопроект о праве граждан на сбор дикоросов послужит развитию потребкооперации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявила депутат Госдумы Раиса Кармазина («Единая Россия»).

«Люди в этом нуждаются. Посмотрите, сейчас невозможно купить березовый сок вот наш, даже у нас в крае вы не найдете, чтобы купить березовый сок, из Белоруссии у нас, а это пищевая продукция, это и грибы, это и лекарственные растения, это такое подспорье для народа, это дополнительные рабочие места», — сказала Кармазина.

Она также обратила внимание на то, что доход от сбора «даров леса» налогом не облагается.

«В Налоговом кодексе эта продукция не подлежит налогообложению, 217-я статья», — указал депутат.

Одновременно парламентарий обратила внимание на проблему доступа граждан в леса.

«Мы отдали леса в аренду, там есть собственник. Мы требуем от собственников восстанавливать леса, лесонасаждения. Значит, там есть хозяин, а человек пришел, он собирает ягоды и грибы, и в том числе и березовый сок. Что сейчас очень опасно? Собственники стараются, значит, от этого отбиваются. Это приведет к таким последствиям и приводит, когда собственник не пускает. Мы знаем, что такое к рекам не пускают, к озерам, мы постоянно здесь всё это рассматривали», — рассуждает Кармазина.

Она также предложила парламентариям активно участвовать к подготовке законопроекта ко второму чтению.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума уточняет доходы со сбора дикоросов