Петербуржцы смогут «подглядывать» в городские камеры видеонаблюдения

Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Жители Петербурга с помощью своих мобильных гаджетов смогут получить законный доступ к записям городской системы видеонаблюдения, а также оперативно сообщать о преступлениях и происшествиях в соответствующие службы. О запуске мобильного приложения «Безопасный Санкт-Петербург» сообщил 12 декабря комитет по информатизации и связи Северной столицы.

Мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург» уже доступно в App Store и Play Market для мобильных устройств, работающих на платформах iOS (операционная система iOS 10 и выше) и Android (операционная система Android 6 и выше). Для регистрации понадобится учетная запись гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации на портале «Госуслуги».

"Используя мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург», можно найти ближайшую видеокамеру к месту события и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива, передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения», — объяснили в комитете по информатизации и связи.

Те, кто зафиксирует правонарушение, преступление или подозрительные действия на свой гаджет, с помощью функции «Видеосвидетель» смогут отправить свой видеоматериал в городскую систему видеонаблюдения: эта запись поможет полиции и другим оперативным службам правильно отреагировать на происшествие, задержать преступника или наказать правонарушителя.

Также с помощью мобильного приложения можно оставить запрос на сохранение и получение записи городской камеры видеонаблюдения, находящейся поблизости от места какого-либо происшествия или преступления. Правда, соответствующая видеозапись выдается только уполномоченному сотруднику по запросу правоохранительных и судебных органов, прокуратуры и адвокатов.

Как сообщили ранее в Смольном, городская система видеонаблюдения в составе комплекса «Безопасныйгород» в настоящее время включает в себя более 28 тысяч видеокамер. К 1 января 2019 годаих число планируется увеличить до 30 тысяч. Предполагается, что системой контроля также должны быть охвачены реки и каналы города, в первую очередь, акватория Невы.