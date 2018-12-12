Ещё доступнее: в Твери разработали инструкцию для цифрового телевидения

Тверь, , 16:52 — REGNUM В Тверской области волонтёры, которые бесплатно помогают жителям в установке и подключении приставки для цифрового телевидения, разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию данного оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В инструкции подробно и наглядно описано, как правильно пользоваться пультами от телевизора и приставки, включать и выключать оборудование, переключать каналы, регулировать уровень громкости. Как пояснили в пресс-службе, опыт установки техники для приема цифрового сигнала показал, что такая памятка особенно необходима для пожилых граждан.

В общей сложности в проекте по оказанию помощи жителям региона в настройке цифрового ТВ участвуют более тысячи волонтеров. Чтобы подать заявку, достаточно позвонить по номеру 8 (4822) 33-33-45 — телефон работает в будние дни с 09:00 до 18:00. Также по вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители региона могут обратиться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8−800−220−20−02 круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф. ПО последним данным, с заявкой на помощь волонтеров в подключении цифрового вещания обратились около 400 жителей Твери и 100 жителей области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тверская область стала первым российским регионом, полностью перешедшим на цифровое телевидение. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов. При этом жителям с низким уровнем дохода покупку цифровой приставки компенсируют из бюджета области.

«Самое главное для нас — это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа по выплатам компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения», — отметил губернатор Игорь Руденя в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 4 декабря.