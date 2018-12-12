Ещё доступнее: в Твери разработали инструкцию для цифрового телевидения

Тверь, 12 декабря 2018, 16:52 — REGNUM В Тверской области волонтёры, которые бесплатно помогают жителям в установке и подключении приставки для цифрового телевидения, разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию данного оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
В инструкции подробно и наглядно описано, как правильно пользоваться пультами от телевизора и приставки, включать и выключать оборудование, переключать каналы, регулировать уровень громкости. Как пояснили в пресс-службе, опыт установки техники для приема цифрового сигнала показал, что такая памятка особенно необходима для пожилых граждан.
В общей сложности в проекте по оказанию помощи жителям региона в настройке цифрового ТВ участвуют более тысячи волонтеров. Чтобы подать заявку, достаточно позвонить по номеру
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тверская область стала первым российским регионом, полностью перешедшим на цифровое телевидение. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов. При этом жителям с низким уровнем дохода покупку цифровой приставки компенсируют из бюджета области.
«Самое главное для нас — это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа по выплатам компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения», — отметил губернатор Игорь Руденя в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 4 декабря.