Штрафы за кофе в метро могут ввести в Москве

Москва, , 16:51 — REGNUM Член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе, передаёт 12 декабря агентство «Москва».

"Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части, крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении, поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется», — заявил Герасимов.

Он сообщил, что на заседании комиссии по безопасности проведут «официальное рассмотрение вопроса об увеличении штрафа за проезд с открытыми напитками» и вынесут этот вопрос на рассмотрение думы.

«Сумму штрафа надо обсудить. Сейчас понятно, что он минимальный, и никто на это внимание не обращает», — добавил он.

Возможно, Герасимов имел в виду ответственность за нарушение правил пользования метрополитеном, когда за проезд в пачкающей одежде, с пачкающим пассажиров багажом, а также за неприятный запах грозит штраф в размере 100 рублей. О напитках и, в частности, кофе речь в правилах пока не идёт.