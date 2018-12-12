Фильмы с героями-женщинами собирают больше денег, чем картины с мужчинам

Лос-Анджелес, США, , 16:52 — REGNUM По результатам исследования агентства Creative Artists Agency, фильмы с женщинами в главных ролях обошли по сборам картины с героями-мужчинами. В исследовании принимали участие 350 самых кассовых фильмов с 2014 по 2017 год, сообщает Variety.

Исследовательским проектом руководила Эми Паскаль, продюсер и бывший топ-менеджер киноподразделения в компании Sony. Паскаль считает, что полученные данные помогут избавиться от гендерных стереотипов в большом кино

«Полученные результаты — убедительное доказательство того, что публика хочет видеть на экране абсолютно всех. Голливудским начальникам нужно обратить своём внимание на это.», — сообщила Эми Паскаль

Из 350 представленных картин в 105 главную роль сыграли женщины, а в 245 мужчины. Фильмы разделили на пять категорий, в зависимости от бюджета картины. Чтобы фильм считался женским, он должен был пройти специализированный тест Бекдела на гендерную предвзятость и в качестве ведущего актёра в картине должна быть указана женщина.

Многие фильмы не смогли пройти эту проверку, несмотря на то, что главные роли в них играли женщины. Например, в картине «Звёздные войны: Пробуждение силы» ведущим актёром считается Харрисон Форд, а не Дейзи Ридли. В результате в каждой из пяти категорий победителем стал фильм с женским главным героем.

Одним из самых кассовых фильмов стал «Чудо-женщина», главную роль в котором сыграла Галь Гадот. Напомним, что картина собрала более $821 млн при бюджете в 149$. В 2020 планируется сиквел фильма с названием «Чудо-женщина 1984».

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