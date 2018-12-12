На Урале после гибели рабочего ММК возбудили уголовное дело

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:41 — REGNUM В Челябинской области после гибели работника Магнитогорского металлургического комбината возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дело заведено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Сейчас следователям предстоит найти виновных.

Ход расследования на личный контроль взял глава областного управления СКР Денис Чернятьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 1 декабря. В ходе работ по очистке углепластикового короба он обрушился. Один из находившихся наверху рабочих погиб. Второй же попал в больницу.

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