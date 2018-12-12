«Яндекс.Карты» обвинили в рассекречивании военных объектов Израиля

Иерусалим, , 17:31 — REGNUM Исследователь Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда обнаружил на «Яндекс.Картах» около 300 военных объектов Турции и Израиля, многие из которых являются секретными. Об этом говорится в его отчете на сайте FAS.

Сопоставив «Яндекс.Карты» с Google Earth, исследователь обнаружил, что российский сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, тем самым обозначив точное местоположение засекреченных военных объектов. Среди них оказались крупные аэродромы, порты, бункеры, хранилища и казармы.

Корда отмечает, что ни один из постоянных военных объектов России и Сирии не был скрыт, но вся Сирия отображается в очень низком разрешении. При этом Крым и весь Донбасс изображены в высоком разрешении, так что размытый стандарт применяется выборочно. Исходя из этого Корда сделал вывод, что «Яндекс» договорился с израильскими и турецкими властями, чтобы скрывать секретные объекты.

В пресс-службе «Яндекс.Карт» объяснили, что карта Израиля соответствует официальной карте этого государства, на которой все секретные объекты «замылены».

"В странах, где мы развиваем свои сервисы, мы особенно внимательно следим за обновлением карт и соответствию требованиям местных регулирующих организаций. Объекты на спутниковых снимках размывают, чтобы было невозможно их рассмотреть. При этом информация о месте их расположения есть в открытом доступе, в том числе на других картах», — приводит слова представителя «Яндекс.Карт» издание TJ.

«Яндекс.Карты» не впервые сталкиваются с претензиями из-за секретных объектов. В 2015 году пользователи обнаружили несколько российских военных объектов на Донбассе, в том числе технику и боеприпасы.

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