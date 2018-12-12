Сначала нужна общественная дискуссия: о штрафах за неуважение к государству

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Проблема неуважительных высказываний в интернете и СМИ существует, но прежде чем государство примет какие-то меры, должна состояться общественная дискуссия, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 декабря, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя законодательную инициативу о штрафах за критику власти и общества, выраженную в неуважительной форме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутаты и члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о штрафах за распространение в СМИ и в интернете выраженной в неприличной форме критики властей.

Предложено штрафовать за выказанное в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Предусмотрены штрафы от 1 до 5 тыс. рублей и арест на срок до пятнадцати суток.

«Проблема, несомненно, существует. Наши сограждане не всегда ответственно относятся к своему слову в публичному пространстве. Слово может ранить, вредить репутации, возбуждать вражду. Но регулирование этой сферы — вопрос спорный. Потому что если сначала не будет принято какого-то решения самим обществом, эти меры работать не будут.

Поэтому сначала нужна общественная дискуссия. Предметный и публичный разговор. Мы должны сами себе ответить на вопрос, какие меры общество готово принять», — отметил Станислав Еремеев.