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В Совфеде объяснили штрафы за фейковые новости

Общество

Для СМИ и физлиц

Москва, 12 декабря 2018, 16:09 — REGNUM  В Совфеде объяснили необходимость введения штрафов за распространение фейков, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», — отмечают авторы инициативы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Сенаторы предложили Госдуме установить штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.

Читайте развитие сюжета: ГД может в январе обсудить штрафы за фейковые новости и критику властей

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