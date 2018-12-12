В Совфеде объяснили штрафы за фейковые новости

Москва, , 16:09 — REGNUM В Совфеде объяснили необходимость введения штрафов за распространение фейков, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», — отмечают авторы инициативы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Сенаторы предложили Госдуме установить штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.

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