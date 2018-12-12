Пострадавшим от цунами в Индонезии предоставят 120 временных приютов — СМИ

Джакарта, , 16:14 — REGNUM Власти Индонезии 17 декабря 2018 года предоставят для беженцев в Центральном Сулавеси 120 временных приютов. Об этом, как передает Antaranews, заявил министр жилищного хозяйства и общественных работ Индонезии Басуки Хадимулжоно.

«Внутри уже есть электричество и вентиляторы. Поэтому жить в них будет удобнее, чем в обычных палатках», — отметил он.

Известно, что приют, построенный правительством, имеет 12 комнат, площадь каждой из них составляет 17 квадратных метров. Комната рассчитана на одну семью.

Между тем, строительство приютов осуществляется в трех районах Центрального Сулавеси, пострадавших от землетрясения 28 сентября 2018 года, а именно в Палу, Сиги и Донггала.

Согласно последней информации, из 288 приютов, запланированных для Палу, построено 246 блоков. В то время как в Сиги из 223 запланированных единиц было построено 136 единиц, а в Донггала были построены 76 приютов из 188.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси стали свыше двух тысяч человек. Многие остались без крова, порядка 700 человек числятся без вести пропавшими.

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