Свыше 9 тыс. безнадзорных животных было отловлено в Подмосковье в 2018 году

Красногорск, , 19:08 — REGNUM Свыше 9 тысяч безнадзорных животных были отловлены в Московской области в 2018 году. Об этом заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мособлдумы 12 декабря.

«За 10 месяцев 2018 года было отловлено 9297 голов безнадзорных животных», — уточнил он.

Всего в 2018 году на отлов, содержание и ветеринарные услуги для безнадзорных животных из бюджета области муниципалитетам было выделено 124,6 млн рублей.

Максим Ереза также отметил, что есть проблемы, которые требуют законодательного регулирования. В частности, нужно разработать законодательную инициативу о вынесении штрафных санкций за выброс животных.

Более того, в первом квартале 2019 году планируется поднять вопрос о создании цифровой базы данных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитеты Московской области могут привлечь к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных. В случае принятия поправок административный штраф для должностных лиц составит 10−15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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