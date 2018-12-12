Костромские семьи воспитывают 1518 детей-сирот

Кострома, , 15:47 — REGNUM В Костромской области проживает 1686 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 1518 воспитываются в замещающих семьях, сообщает пресс-служба губернатора области. В текущем году на воспитание переданы 22 ребенка, в прошлом году 25.

Семья, взявшая ребенка на воспитание, получает от государства единовременное пособие 30 тысяч рублей. Местные власти планируют продлить сроки данных выплат до конца следующего года. Соответствующий законопроект одобрен в администрации региона и передан на рассмотрение депутатов Костромской областной Думы.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область занимает третье место среди субъектов ЦФО России по семейному устройству сирот. Так, в 2017 году 208 детей-сирот региона обрели свои семьи, из них под опеку передано 105 детей, в приемные семьи — 78. Еще 25 детей усыновлены российскими семьями.

Отметим, что область также заботится о жилье для сирот. Так 91 сирот получили квартиры в 2017 год. В начале 2018 года обладателями собственного жилья стали еще 24 человека из уязвимой группы.