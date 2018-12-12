В Павлодаре открыли олимпийский бассейн

Астана, , 15:48 — REGNUM В Павлодаре состоялась церемония открытия олимпийского бассейна Ertis Olympic, сообщает 12 декабря издание pavlodarnews.kz.

Власти города приурочили открытие спортивного объекта ко Дню независимости, который отмечается в республике 16 и 17 декабря. Аким (глава) Павлодарской области Булат Бакауов напомнил, что в регионе также строятся крытый легкоатлетический футбольный манеж, ледовая арена и другие объекты.

Строительство бассейна в Павлодаре началось в апреле 2017 года. Объект также оснащен трибуной на 300 мест. Стоимость строительства составила 2,7 млрд тенге ($7,3 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уральске строится спортивная школа-интернат для одаренных детей, в которой будут готовить олимпийскую сборную Казахстана.

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