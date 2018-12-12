Свердловский митрополит отреагировал на скандал с беби-боксом

Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM С установленным в храме РПЦ в Екатеринбурге беби-боксом, который в очередной раз сломался несколько дней назад, нужно «что-то сделать». Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не знал, что он сломался. Надо что-то сделать, а сейчас его закрыть», — сказал митрополит.

Глава Екатеринбургской епархии ранее не слышал о частых поломках «ящика для детей». Митрополит с удивлением узнал, что жители города регулярно наблюдают надпись «Беби-бокс на ремонте».

«Может, это техническая хитрость какая-то? Что вроде он и есть, а вроде и… Хорошо, разберёмся» — пообещал Кирилл.

По мнению митрополита, беби-боксы является «противоречивым явлением». «Можно десять лет ждать, что он тут существует, и ради одного человечка, чтобы сохранить ему жизнь», — считает глава епархии.

Напомним, устройство для анонимного оставления детей в Екатеринбурге ломается регулярно. По данным ИА REGNUM, «ящик» выходил из строя несколько раз на протяжении последних трёх лет. По словам настоятеля храма Святителя Иннокентия, где и установлен беби-бокс, устройство сломалось из-за погодных условий.

А в 2014 году из-за поломанного во Львове беби-бокса погибла оставленная в ящике девочка.

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