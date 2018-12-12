В Киргизии создадут академию Манаса и Айтматова

Бишкек, , 15:37 — REGNUM Власти Киргизии приняли решение учредить академию Манаса и Айтматова. Под нее будет выделено здание в центре киргизской столицы, построенное как библиотека. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 90-летнему юбилею писателя Чынгыза Айтматова, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизский лидер отметил, что имя Айтматова уже присвоено улицам и школам в городах Бишкек и Ош, а также в других населенных пунктах страны. Также в честь Чингиза Айтматова названы столичные дом кино, библиотека и русский драматический театр, а также Дубовый парк.

«Чынгыз Торекулович внес огромный вклад в исследование и издание эпоса «Манас» — вершины национальной культуры киргизов. Велика его роль в популяризации эпоса во всем мире. Он говорил, что «эпос «Манас» будет жить как сияющая вершина киргизского духа». Если Манас является вершиной нашей культуры, то Айтматов — вершина нашего духа», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с 90-летним юбилеем самого известного киргизского писателя, гуманиста и философа Чынгыза Айтматова.

«90-летие Айтматова — это не только юбилей, посвященный памяти великого писателя, это настоящее торжество народного духа, чести нации и патриотического чувства. Это наш общий праздник!» — резюмировал президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что Чынгыз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер в Киргизской АССР и умер 10 июня 2008 года в городе Нюрнберг в Германии. Удостоен званий: народный писатель Киргизской ССР, народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики и Герой социалистического труда. Является лауреатом Ленинской и трех Государственных премий СССР. Наиболее известными художественными произведениями, написанными Айтматовым, являются повести «Джамиля», «Первый учитель» и «Материнское поле».

Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. «Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.