Антициклон из Скандинавии заморозит московский регион до 19 градусов

Москва, , 15:37 — REGNUM Антициклон из Скандинавии постепенно будет вымораживать Центр России и московский регион, сообщает 12 декабря сайт «Метеоновости».

Температура начнёт понижаться 13 декабря, дойдёт до — 5 градусов, ожидается снег.

«И это будут последние сутки на этой неделе со средней суточной температурой воздуха выше нормы на 4−5 градусов», — говорится в сообщении.

14 декабря температура в Московской области опустится до — 8 градусов, 15 декабря вечером подморозит до — 12 градусов в Москве и — 15 градусов в Подмосковье.

«Еще холоднее ожидается погода 17 декабря, когда центр антициклона окажется вблизи столичной области. Установится солнечная погода, без осадков. Ночью мороз до — 14 — 19 градусов, днем температура — 10 — 15 градусов. Это ниже нормы почти на 7 градусов!» — сообщили в прогнозе.

Синоптики напоминают, что 19 декабря в России считается праздником Николы зимнего и сопровождается морозами. Однако в последние годы из-за потепления они становятся редкостью.