Российских школьников будут мотивировать начать карьеру с Арктики

Петрозаводск, , 15:33 — REGNUM Начать трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока предложат российским школьникам авторы всероссийского профориентационного урока, который уже проводится в Карелии, сообщает 12 декабря пресс-служба Петрозаводского государственного университета.

Накануне на площадке вуза прошёл вебинар по теме «Обсуждение проекта методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций и специалистов по профориентации по проведению Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». Мероприятие инициировано Центром бюджетного мониторинга и поддержано Фондом президентских грантов.

«В вебинаре приняли участие более трехсот слушателей из 29 субъектов Российской Федерации — все 15 регионов Арктики и Дальнего Востока, а также 14 других субъектов Российской Федерации, выпускники вузов и колледжей которых традиционно начинают трудовой путь в арктических и дальневосточных компаниях», — говорится в сообщении.

Особенно активными участниками вебинара были представители Санкт-Петербурга, Башкирии, Сахалинской области и Омской области.

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