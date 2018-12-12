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Российских школьников будут мотивировать начать карьеру с Арктики

Общество

Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» инициирован Центром бюджетного мониторинга

Петрозаводск, 12 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  Начать трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока предложат российским школьникам авторы всероссийского профориентационного урока, который уже проводится в Карелии, сообщает 12 декабря пресс-служба Петрозаводского государственного университета.

Накануне на площадке вуза прошёл вебинар по теме «Обсуждение проекта методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций и специалистов по профориентации по проведению Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». Мероприятие инициировано Центром бюджетного мониторинга и поддержано Фондом президентских грантов.

«В вебинаре приняли участие более трехсот слушателей из 29 субъектов Российской Федерации — все 15 регионов Арктики и Дальнего Востока, а также 14 других субъектов Российской Федерации, выпускники вузов и колледжей которых традиционно начинают трудовой путь в арктических и дальневосточных компаниях», — говорится в сообщении.

Особенно активными участниками вебинара были представители Санкт-Петербурга, Башкирии, Сахалинской области и Омской области.

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