Градсовет Петербурга отказался одобрить снос СКК

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM У петербургского СКК появился слабый шанс на спасение от сноса ради строительства новой спортивной арены. Большинство членов Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга высказались «за возможность реконструкции спортивного комплекса при изменении его внешнего облика».

Об этом говорится в опубликованном 12 декабря официальном сообщении на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) по итогам заседания Градсовета от 7 декабря, о котором подробно рассказывало ИА REGNUM. Напомним, Градсовет обсуждал уточненный эскизный проект нового спортивно-концертного комплекса на проспекте Юрия Гагарина, д.8. Заказчиком проекта является ООО «Хоккейный клуб «СКА».

Новый хоккейный стадион должен соответствовать требованиям проведения чемпионата мира по хоккею и быть построен к 2023 году, когда Санкт-Петербург будет принимать мировой чемпионат. Предполагается, что проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства.

Авторы проекта хотят создать многофункциональное спортивное сооружение вместимостью более 21 000 зрителей, имеющее спортивную, развлекательную и концертную составляющую.

В ходе заседания Градсовета многие его участники — известные петербургские архитекторы — подвергли представленный проект резкой критике. Ее суть заключалась в том, что под видом реконструкции предлагается полностью снести существующее здание СКК, построенное в 1970-х годах, не исчерпавшее свой строительный ресурс и отмеченное международными премиями за безупречный архитектурный проект.

«Некоторые архитекторы, члены и эксперты Градсовета, высказались за целесообразность сохранения существующего здания, его реконструкции и приспособления под новую функцию. Вместе с тем такой вариант может привести к частичной потере качества объекта и ограничению функционала», — заявили сегодня в КГА.

По итогам заседания Градсовета инвестору проекта предложили провести детальное техническое обследование существующего здания СКК. Одновременно не снят с повестки и вариант строительства нового комплекса с полным сносом СКК.

Авторам проекта новой арены рекомендовано доработать ее облик и представить фасадное решение на рассмотрение Градсовета.

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