ДНР: ВСУ минируют автодороги к югу от Донецка

Донецк, , 15:25 — REGNUM Украинские военные третью ночь минируют автомобильные дороги к югу от Донецка, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 12 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ВСУ готовятся к наступлению на мариупольском направлении, минируя дороги в селах Славное, Березовое, Тарамчук. В результате украинские боевики могут остановить транспортное сообщение гражданского населения на мариупольском направлении перед наступлением.

Напомним, ранее в ДНР заявляли, что на 14 декабря Украина планирует наступление на юге республики с целью прорваться к границе с Россией.