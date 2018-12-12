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ДНР: ВСУ минируют автодороги к югу от Донецка

Общество

Готовятся к наступлению

Донецк, 12 декабря 2018, 15:25 — REGNUM  Украинские военные третью ночь минируют автомобильные дороги к югу от Донецка, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 12 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ВСУ готовятся к наступлению на мариупольском направлении, минируя дороги в селах Славное, Березовое, Тарамчук. В результате украинские боевики могут остановить транспортное сообщение гражданского населения на мариупольском направлении перед наступлением.

Напомним, ранее в ДНР заявляли, что на 14 декабря Украина планирует наступление на юге республики с целью прорваться к границе с Россией.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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