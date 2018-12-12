Челябинск получит на благоустройство около миллиарда рублей

Челябинск, , 15:18 — REGNUM Почти миллиард рублей будет выделен на благоустройство Челябинска в 2019 году. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Всего из областного бюджета городу отдадут 913,71 млн рублей. На них предстоит обновить скверы, парки, бульвары. Также во всех районах города будут созданы новые прогулочные пешеходные зоны.

Напомним, 15 ноября губернатор Борис Дубровский заявил о смене власти в Челябинске. Евгений Тефтелев покинул пост мэра. Его временным преемником стал Владимир Елистратов.

По версии некоторых наблюдателей, поводом для такого шага стал низкий рейтинг Дубровского в Челябинске. Между тем, в сентябре 2019 года пройдут выборы губернатора. Удержит ли Борис Дубровский власть, пока неизвестно.