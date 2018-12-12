Google не заинтересован в потере российского рынка – эксперт

Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Google не заинтересован в потере российского рынка, компания будет участвовать в переговорах с государством, если только Роскомнадзор не будет требовать невозможного, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 декабря, генеральный директор агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя сообщения о возможной блокировке Google в России.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал «Интерфаксу», что если Google будет игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи, то государство может рассмотреть возможность внесения изменений в законы и предусмотреть в качестве меры наказания за такие нарушения не штраф, как сейчас, а блокировку.

Google, как и Apple — крупная американская компания, которая давно работает на российском рынке, зарабатывает здесь неплохие деньги и не заинтересована в их потере. Переговоры с властью так или иначе будут вестись, и можно надеяться, что компромиссное решение будет найдено.

Другое дело, что Роскомнадзор подчас выдвигает не вполне реалистичные требования. В случае с фильтрацией поисковой выдачи надо понять, как именно это будет работать, что именно будет фильтроваться. Это не должно превратиться в инструмент удаления новостей, которые не интересны власти, — отметил Денис Кусков.