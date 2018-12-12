МВД РФ: полицейским не запрещали ходить на концерты рокеров и рэперов

Москва, , 15:15 — REGNUM В пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство запретило стражам порядка посещать концерты групп некоторых музыкальных направлений. Об этом 12 декабря сообщила «Российская газета».

Представитель МВД сообщил, что руководство министерства не направляло таких указаний в территориальные органы, и заявил, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. В ведомстве призвали журналистов более ответственно подходить к своей работе.

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Напомним, 11 декабря 2018 года некоторые СМИ сообщили, что МВД запретило полицейским посещать концерты групп, которые выступают против органов государственной власти и ведут пропаганду анархизма. Отмечалось, что сотрудники, нарушившие приказ, якобы подписанный министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, могут быть уволены.

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