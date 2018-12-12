Среда, 12 Декабря 2018 года
16:53:42 МСК

МВД РФ: полицейским не запрещали ходить на концерты рокеров и рэперов

Общество

В ведомстве призвали журналистов более ответственно относиться к своей работе

Москва, 12 декабря 2018, 15:15 — REGNUM  В пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство запретило стражам порядка посещать концерты групп некоторых музыкальных направлений. Об этом 12 декабря сообщила «Российская газета».

Представитель МВД сообщил, что руководство министерства не направляло таких указаний в территориальные органы, и заявил, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. В ведомстве призвали журналистов более ответственно подходить к своей работе.

Читайте также: Критику артистов в адрес властей одобряет треть граждан РФ

Напомним, 11 декабря 2018 года некоторые СМИ сообщили, что МВД запретило полицейским посещать концерты групп, которые выступают против органов государственной власти и ведут пропаганду анархизма. Отмечалось, что сотрудники, нарушившие приказ, якобы подписанный министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, могут быть уволены.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал выяснить, почему отменяют концерты российских рэперов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить