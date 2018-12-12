В игре Fallout 76 «кормили народ» случайно

Роквилл, США, , 16:30 — REGNUM Игроки Fallout 76 хотят, чтобы компания Bethesda вернула в игру одну из программных ошибок. Она давала банку консервированного рагу всем пользователем на сервере в рамках ивента «Накорми народ», сообщает Kotaku.

Такую награду получали все геймеры на сервере, если хотя бы один из них проходил тематическое задание. Пользователи тепло приняли нововведение, отмечая, что «оно отлично подходит тематике ивента». Однако, как оказалось, бесплатное рагу для всех игроков было лишь программной ошибкой со стороны Bethesda. С выходом нового патча разработчики исправили недочёт, чем вызвали негативную реакцию многих пользователей.

«Тот случай, когда у студии получилось что-то годное, а это оказалось багом. Специально у них уже ничего не получается», — пишет Vinche

«Я даже не мог подумать, что это ошибка. Была полная уверенность, что это весёлое дополнение для игрового сообщества», — пишет jpeek

Пользователи надеются, что представители компании прислушаются к игрокам и вернут первоначальную версию ивента, позиционируя её как особенность, а не ошибку. Игроки в целом положительно приняли идею «Накорми всех» и хотят, чтобы в дальнейшем таких мероприятий было больше.

Напомним, что Fallout 76 — новый проект компании Bethesda в постапокалиптической вселенной Fallout. Со дня релиза игра стала одной из самых неоднозначных за всю историю компании Bethesda. Проект в основном негативно приняли игроки и критики. Эксперты осудили игру за слабую оптимизацию, многочисленные технические ошибки, отсутствие физического носителя в коробке с игрой и невозможность вернуть купленную игру обратно в магазин. Также программные ошибки Fallout 76 стали поводом для многочисленных интернет-мемов.

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