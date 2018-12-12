Власть и бизнес Липецкой области объединятся для благотворительности

Липецк, , 14:57 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 11 декабря провёл «круглый стол» с представителями бизнес-сообщества, социальных служб, СМИ, экспертами и волонтерами. Как сообщила пресс-служба областной администрации, участники обсуждали, как повысить эффективность социальной и благотворительной деятельности в регионе.

Встреча прошла в формате дискуссии. Её участники проанализировали кейсы и традиции, созданные бизнесом, а также участие предпринимателей в госпрограммах, взаимодействие с управлением здравоохранения Липецкой области. На заседании были рассмотрены возможности популяризировать социальную и благотворительную деятельность на примере ежегодного новогоднего благотворительного марафона «Вместе делаем добро», который в 2018 году собрал почти шесть миллионов рублей на лечение и реабилитацию больных детей. Игорь Артамонов также отметил, что в этой работе велика роль СМИ.

«В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней людям. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим. Власть и бизнес будут вместе помогать людям», — заявил Игорь Артамонов.