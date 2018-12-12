За год уровень коррупции в Казахстане снизился на 7%

Астана, , 15:04 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2018 года количество коррупционных преступлений в Казахстане уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом 12 декабря заявил заместитель директора департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Жанна Бастарова, сообщает агентство «Казинформ».

По словам представителя антикоррупционного ведомства, в 2017 году количество коррупционных преступлений снизилось по сравнению с 2016 годом на 17,7%.

Бастарова добавила, что невысокий уровень коррупции отмечается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции Казахстана назвало самые коррумпированные государственные органы. В их число входят министерства внутренних дел, финансов, обороны и юстиции.

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