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За год уровень коррупции в Казахстане снизился на 7%

Общество

В 2017 году количество коррупционных правонарушений уменьшилось на 17,7%

Астана, 12 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  По итогам одиннадцати месяцев 2018 года количество коррупционных преступлений в Казахстане уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом 12 декабря заявил заместитель директора департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Жанна Бастарова, сообщает агентство «Казинформ».

По словам представителя антикоррупционного ведомства, в 2017 году количество коррупционных преступлений снизилось по сравнению с 2016 годом на 17,7%.

Бастарова добавила, что невысокий уровень коррупции отмечается в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Актюбинской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции Казахстана назвало самые коррумпированные государственные органы. В их число входят министерства внутренних дел, финансов, обороны и юстиции.

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Коррупция и борьба с ней
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