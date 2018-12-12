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Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа

Общество

Компании одновременно повысили цены на сжиженный нефтяной газ для заправки газгольдеров

Астана, 12 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.

ТОО «Автогаз Трейд» оштрафовано на 290 387 тенге ($785) с конфискацией монопольного дохода в размере 768 972 тенге ($2 078). Штраф ТОО «Коммерц TRADE» составил 135 255 тенге ($365), монопольный доход конфискован на сумму 116 517 тенге ($315). ТОО «LPG Дистрибьюшн» оштрафовано на 140 758 тенге ($380) с конфискацией монопольного дохода в 1 999 318 тенге ($5 402).

Компании одновременно повысили цены на сжиженный нефтяной газ для заправки газгольдеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор на рынке поставки угля в Восточно-Казахстанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили картельный сговор поставщиков угля

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Борьба с монополизацией в экономике
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