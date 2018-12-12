Прокуратура добилась выдачи жилья астраханскому ветерану

Астрахань, , 14:33 — REGNUM В Астрахани после вмешательства прокуратуры ветерану боевых действий предоставлена социальная выплата, за счет которой им приобретено жилье. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

С 2002 года ветеран включен в сводный список граждан, имеющих право на социальную выплату из федерального бюджета на покупку жилья. А в 2018 году его не включили список, направленный на рассмотрение профильной комиссии. После этого мужчина обратился в прокуратуру, а ведомство организовало проверку.

Министр социального развития и труда Астраханской области получил от прокурора представление с требованием устранить нарушения.

Требования прокуратуры выполнили, и ветеран боевых действий вернулся в список получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильём в 2018 году. Он получил единовременную выплату из федерального бюджета и в ноябре купил жилой дом.