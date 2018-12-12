Мэр Екатеринбурга пообещал исправить свою «закрытость» для горожан

Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В следующем году глава Екатеринбурга Александр Высокинский «реформирует» систему личного приёма горожан. Об этом градоначальник заявил в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Две встречи с екатеринбуржцами чиновник проведёт в обязательные для этого дни 12 июня и 12 декабря, а еще по одному приему обеспечат в каждом из районов города (всего их 7). Итого будет девять встреч в 2019 году, заверил Высокинский.

Отметим, что поток людей к градоначальнику 12 декабря уже превысил рамки одного дня. Глава Екатеринбурга пообещал продолжить прием 13 декабря «до упора». С мэром успели поговорить про трансформацию Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского, защиту ДК Химмаш от сноса, и даже про организацию помойки в одном из дворов города.

Тем не менее, «реформа» системы личного приема может оказаться совершенно недостаточной, заявила корреспонденту ИА REGNUM одна из общественников города, сумевших «прорваться» на приём. По её словам, девять приёмов — это всё равно крайне мало, и непонятно, смогут ли жители других районов попасть на тот или иной приём.

Напомним, 28 ноября 2018 года запись на прием в главе Екатеринбурга закончилась скандалом. К мэру зарегистрировали только 15 человек — менее половины всех пришедших. Остальных граждан записали к заместителям главы города, что вызвало негодование некоторых екатеринбуржцев.

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