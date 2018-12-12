К 2030 году в Овернь-Рона-Альпы число учеников превысит 1,2 млн — СМИ

Лион, Франция, , 15:29 — REGNUM В 2030 году во французском регионе Овернь-Рона-Альпы должны учиться 1,23 млн учеников в возрасте от 6 до 19 лет, сообщает газета 20 minutes.

Согласно недавнему исследованию, проведенному региональным отделением национального института статистики и экономических исследований (INSEE), увеличение числа учеников в регионе будет связано с быстрым демографическим ростом.

Издание отмечает, что прогнозируемая цифра в 1,23 млн учеников почти на 4% превышает число учеников в 2017 году.

Ожидается, что демография в регионе Овернь-Рона-Альпы с 2017 по 2030 годы опередит регион Окситания, где исследователи прогнозируют рост населения в 1,5%, и Иль-де-Франс с ростом населения в 0,1%.

Известно, что к 2030 году местные власти должны будут разместить в регионе еще 45 тыс. учеников.

По словам руководителя исследования Александра Тиллатте, долгосрочные прогнозы важны для того, чтобы предвидеть и иметь возможность справиться с увеличением числа учащихся в регионе.

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