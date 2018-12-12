Госдума закрепила ограничения для бесплатной рыбалки

Москва, , 14:18 — REGNUM Принятый Госдумой закон мешает любителям заниматься ловлей рыбы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Какое же любительское рыболовство, если мы любителям мешаем заниматься ловлей рыбы и вносим изменения, якобы направленные на улучшение, но мы не улучшаем, мы не снимаем ограничения, мы их практически оставляем», — заявил Жириновский.

Он отметил, что Госдума десятки лет не могла принять закон о рыболовстве.

«Так вот, 25 лет находясь в Думе, мы постоянно боролись с рыбной мафией. Даже закон мешали принять, теперь мешают обеспечить свободный доступ к водоемам простых граждан, чтобы они могли поймать там каких-то, самую мелочь, рыбу, которая не имеет большого значения, но им это для удовольствия, а где-то это и как элемент для питания», — отметил парламентарий.

Принятый закон, по его мнению, не дает возможности сделать рыбу доступной.

Госдума в третьем чтении приняла закон о любительской рыбалке. В целом она остается бесплатной, но закон предполагает большое количество исключений из правила.

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