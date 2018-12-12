Крупнейшего поставщика воды в Махачкале обязали выплатить 40 млн рублей

Махачкала, , 14:13 — REGNUM Арбитражный суд Дагестана обязал крупнейшего поставщика питьевой воды в Махачкале ОАО «Махачкалаводоканал» выплатить более 40 млн рублей в пользу Дагестанской энергосбытовой компании. Большая часть суммы, а именно 38,4 млн рублей — это задолженность за поставленную электроэнергию с 1 апреля по 31 июля 2018 года. Остальные 1,9 млн рублей истец требует в качестве неустойки за просрочку платежей за период с 19 мая по 7 сентября 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, 27 декабря 2018 года в Арбитражный суд Дагестана с требованием признать махачкалинский водоканал банкротом обратилось республиканское управление Федеральной налоговой службы. Основанием для искового заявления стало наличие у организации задолженности по сборам, налогам, штрафам и пени в размере почти 600 млн рублей.

Читайте также: Крупнейшего поставщика воды в Махачкале требуют признать банкротом

В ноябре 2018 года суд также принял заявление министерства природных ресурсов и экологии Дагестана о взыскании с компании «Махачкалаводоканал» 8 млн рублей основного долга и пени за несвоевременное внесение платы по договору водопользования.