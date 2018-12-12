Повреждение памятной доски Солженицыну под Владимиром стало уголовным делом

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 14:10 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о вандализме из-за того, что неизвестные разбили памятную доску, установленную к 100-летию писателя Александра Солженицына в городе Гусь-Хрустальном. Виновные пока устанавливаются.

«По факту повреждения мемориальной доски Солженицыну возбуждено уголовное дело о вандализме. Виновные лица пока устанавливаются», — цитирует «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.

Муниципальные власти обсудят вопрос восстановление таблички. При этом чиновники считают, что повреждение только-только установленной мемориальной доски — спланированная акция. По данным представителей администрации города, на доске было бронированное стекло, которое можно разбить только чем-то очень тяжелым — например кувалдой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мемориальную доску в Гусь-Хрустальном, где два года жил и работал Александр Солженицын, открыли 10 декабря, в канун 100-летия писателя. Утром 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что доска разбита.

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