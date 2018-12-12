Игорь Артамонов провел заседание антинаркотической комиссии

Липецк, , 14:05 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов 11 декабря провел заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в заседании приняли участие члены областной антинаркотической комиссии, представители Липецкого областного суда и региональной прокуратуры, руководители органов исполнительной власти, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и представители общественности.

Участники заседания обсудили меры совершенствования профилактики наркомании и наркопреступности среди учащейся молодёжи. Среди путей решения этой проблемы было названо правовое воспитание и формирования правовой культуры, социально-психологическое тестирование учащихся и меры по увеличению охвата целевой аудитории такими мероприятиями.

Были проанализированы результаты профилактики наркомании среди осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Кроме того, участники заседания рассмотрели проект Плана заседаний антинаркотической комиссии в Липецкой области на 2019 год.