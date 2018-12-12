Инспекторы проверят предприятия Атырау из-за массовой гибели рыбы в реке

Атырау, Казахстан, , 14:13 — REGNUM Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Атырау направила все материалы по гибели рыбы в реке Урал в департамент полиции Атырауской области, сообщает 12 декабря издание Informburo.

Региональные департамент экологии и управление охраны общественного здоровья проведут внеплановую проверку предприятий области, сбрасывающих отходы в реку.

В настоящее время в реке Урал начались работы по очистке воды от гиблой рыбы. На 12 декабря удалось собрать около одной тонны.

Напомним, сообщения о массовой гибели рыбы в реке Урал стали появляться в начале декабря. 9 декабря в городе была создана межведомственная комиссия для расследования причин гибели рыбы.

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