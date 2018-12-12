На Урале экс-мэр Каменска-Уральского отдан под суд

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Свердловской области бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов отдан под суд. Расследование по его уголовному делу завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

Бывший мэр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Это якобы произошло в 2014 году. По версии следствия, взяткодателем был представитель одной из строительных фирм. В обмен на деньги, как полагают следователи, акты приёмки выполненных работ и справки об их стоимости по двум муниципальным контрактам были подписаны, а деньги перечислены. Но оказалось, что работы были выполнены не все.

Речь шла о строительстве детского сада и двух многоквартирных домов. По версии следствия, общий размер взятки (в том числе деньгами и автомашиной Toyota-Venza) превысил 5 млн 900 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года. Операцию провели сотрудники ФСБ.

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