Учёные из Новой Зеландии выявили у Джеймса Бонда алкоголизм

Веллингтон, , 14:12 — REGNUM Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии посмотрели все фильмы о секретном агента 007 и пришли к выводу, что он страдает от тяжёлой формы алкоголизма. Учёные написали научную работу на тему пристрастия Джеймса Бонда к алкоголю и опубликовали её в научном журнале Medical Journal of Australia.

Учёные посчитали, что Джеймс Бонд употреблял алкоголь 109 раз (по 4,5 раза за фильм) за всё время, что он появляется в кино. Максимальную дозировку агент принял в фильме «Квант милосердия», специалисты сообщают, что для многих людей она могла стать смертельной. Следуя Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM), у 007 алкоголизм по шести признакам из одиннадцати. Исследователи рекомендуют агенту придумать другие способы для борьбы со стрессом.

Один из авторов исследования, профессор Ник Уилсон заметил, что Бонд обычно выпивает перед полётами, азартными играми, акробатическими трюками и сексом. Эксперты считают, что ему необходимо обучиться искусству ведения переговоров, чтобы минимизировать уровень стресса. Таким образом алкогольная зависимость агента со временем может пропасть.

Напомним, что Джеймс Бонд — персонаж книг писателя Яна Флеминга. Бонд работает секретным агентом британской разведки MI6 и носит кодовое имя 007. В фильмах его играли актёры Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг. Всего о Бонде было снято 26 фильмов, последний из которых вышел в 2015 году. Сейчас руководство студии, занимающейся съёмкой фильма, ищет подходящих исполнителей для роли Джеймса Бонда в новых фильмах. Традиционно — играть агента в кино может только актёр британского происхождения.

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