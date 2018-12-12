Геопарк «Торатау» появится в Башкирии

Уфа, , 13:53 — REGNUM В Башкирии появится новый геопарк «Торатау», передает интернет-портал «Общественное телевидение России» сообщение правительства республики.

Экологический кластер создадут для сохранения гор-шиханов, в том числе гор Тратау и Юрактау. Проблема в том, что они подходят для разработки месторождения соды.

Ранее Башкирская содовая компания заявила об истощении своих месторождений к 2022 году. В качестве альтернативы бизнесмены рассматривали известняк горы Тратау.

Республиканские власти вместе с учеными академии наук планируют также подать заявку на включение нового геопарка в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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