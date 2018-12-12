Курский роддом без лицензии за деньги лечил пациенток «просрочкой»

Курск, , 13:52 — REGNUM В Курском городском родильном доме территориальный орган Росздравнадзора и региональная прокуратура нашли грубые нарушения, сообщил портал 46tv. Платную амбулаторную помощь оказывали без лицензии, женщинам проводили процедуры, не назначенные врачом, при родах присутствовал персонал без соответствующего образования, а также в медицинском учреждении обнаружили некачественные лекарства.

Все эти факты были выявлены в ходе межведомственной проверки прокуратуры и Росздравнадзора. На платную амбулаторную помощь у роддома не было лицензии. Кроме того, пациентов, заплативших за процедуры, обслуживали без очереди, в чем проверяющие усмотрели нарушение. Все пациентки подвергались процедурам плазмафереза, ультрафиолетового и лазерного облучения крови, соответствующая документация о которых в роддоме не велась.

Медикаменты, которые использовались в учреждении, оказались опасны для здоровья пациенток — лекарства не хранились в предписанных инструкциями условиях, а некоторые и вовсе были просрочены.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ранее прокуратура опубликовала итоги проверки в Рыльской районной больнице. Там бригада скорой помощи и служебные автомобили не были полностью укомплектованы лекарственными препаратами и оборудованием. В ФАПах нет электрокардиографа, автоматического дефибриллятора, ингаляторов и другого оборудования для первичной медицинской помощи. Лекарства также хранили в неправильных условиях и с нарушениями сроков годности.